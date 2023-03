Antrag des Seniorenbeirats Bürgerservice in Büttgen gefordert

Diese Antwort war für einige Fraktionen im Stadtrat nicht zufriedenstellend. „Noch haben wir das Rathaus in Büttgen, da wird es doch einen Raum geben, um eine Bürgersprechstunde anbieten zu können. Viele ältere Bürger sind nicht in der Lage, kurzfristig nach Kaarst zu fahren“, erklärte Gereon Schüller (SPD). David Engelbrecht (FDP) nannte den Antrag des Seniorenbeitrags „sympathisch“ und wollte von der Verwaltung wissen, was passiert, wenn man alle zwei Wochen das Angebot in Büttgen einrichtet. „Das führt dazu, dass einige Mitarbeiter, die in Kaarst arbeiten, plötzlich in Büttgen arbeiten müssen“, erklärte der Erste Beigeordnete Sebastian Semmler.