Ehemalige Likörfabrik in Holzbüttgen : Seniorenbeirat will Industriebrache umwidmen

Kaarst Der Seniorenbeirat möchte, dass die Industriebrache an der Waldenburger und der Beuthener Straße in ein „Wohnungsquartier für Generationen“ umgewidmet wird. Doch der Weg dorthin ist lang.

Wenn am Donnerstag erstmals in der neuen Legislatur der neu gewählte Seniorenbeirat zu seiner Sitzung zusammenkommt, stehen den neuen Mitgliedern gleich mal 15 Tagesordnungspunkte bevor. Unter dem Punkt 11.2 geht es um die ehemalige Likörfabrik von Moritz Thienelt in Holzbüttgen. Der Seniorenbeirat will die Industriebrache an der Waldenburger und der Beuthener Straße in ein „Wohnungsquartier für Generationen“ umwidmen.