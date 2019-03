Quartiersinitiative in Kaarst: Ehrenamtliche Seniorenbegleiter zertifiziert

Büttgen In Modulen wurde Wissen zu Fragen rund um Pflege und die Begleitung von Angehörigen vermittelt.

Ellen Schnittner, Roswitha Leins und Gisela Seidel strahlen: Sie haben am Freitag nach einer 30 Stunden umfassenden Fortbildung ihre Zertifikate als ehrenamtliche Pflege- und Seniorenbegleiter erhalten. Im Rahmen der Quartiersinitiative „Älterwerden in Büttgen“ wurden ihnen in diversen Modulen durch externe Berater in allen Fragen rund um Alter, Pflege und in der Begleitung pflegender Angehöriger Wissen vermittelt.