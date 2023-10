Senioren lassen Fahrtauglichkeit in Kaarst überprüfen „Lassen Sie das Autofahren sein“

Müssen Senioren ab einem bestimmten Alter ihre Fahrtauglichkeit unter Beweis stellen? Diese Frage wird in Deutschland seit vielen Jahren heftig diskutiert. Karima Delli, französische EU-Abgeordnete der Grünen, will unter anderem in einem Gesetzentwurf durchsetzen, dass Seniorinnen und Senioren auf medizinische Tests verpflichtet werden, um die „körperliche und geistige Tauglichkeit“ von Autofahrern zu gewährleisten. Zudem sollen Führerscheine vom 60. Lebensjahr an nur sieben Jahre, vom 70. nur fünf Jahre und vom 80. an nur noch zwei Jahre gültig sein. Beate Kopp, Regionalbeauftragte für den Rhein-Kreis Neuss und Leiterin der Gruppe der Liberalen Senioren in Kaarst, hält diesen Vorschlag für Altersdiskriminierung. „Das hehre Ziel der Absenkung der Verkehrstoten in der EU rechtfertigt nicht, dass Senioren unter den pauschalen Verdacht der Fahruntüchtigkeit gestellt werden“, sagt sie.