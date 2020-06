Senioren in Kaarst : Senioren-Gruppe entdeckt Video-Telefonie

Kaarst Technische Probleme gab es die ganze Stunde über. Doch davon ließ sich die Kaarster Online-Seniorengruppe, die sich via Skype unterhalten hat, nicht beirren. Im Gegenteil: Die zehn Teilnehmer waren eher froh, sich austauschen und über die Webcams auch sehen zu können.

Vor Ausbruch der Corona-Pandemie organisierten Lise-Lotte Bohn, Leiterin der Seniorenarbeit der evangelischen Kirche Kaarst, und Cordula Bohle von der Quartiersinitaitive „Älterwerden in Büttgen“ täglich verschiedene Gruppenangebote. Die meisten davon kostenlos und von Ehrenamtlern veranstaltet. Doch seit Corona ist alles anders. Daher hat sich eine Planungsgruppe aus Haupt- und Ehrenamtlichen zusammengefunden, um alternative Angebote ins Leben zu rufen. Die Online-Gruppe für Senioren steht inzwischen. Dienstags ab 10:30 Uhr wird gemeinsam geskypt. „Denjenigen, die noch nie Skype genutzt haben, helfen wir bei der Einrichtung, wenn dies die Angehörigen nicht machen“, erklärt Lise-Lotte Bohn. Wer sich für die Teilnahme an der Online-Gruppe intereressiert, sollte entweder Lise-Lotte Bohn (02131 766066 oder 0157 30991410) oder Cordula Bohle per Telefon oder via Mail kontaktieren. Freitagsnachmittags wird dann der Link zugeschickt, der den Zugang zum Skype-Chat ermöglicht.