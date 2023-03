Sportlerehrung Senioren des BTV Vorst legen Deutsches Sportabzeichen ab

Zum vierten Mal erhielt Ludwig Frey (70) seine Urkunde in Gold, über sein drittes Abzeichen in Gold konnte sich Gerald Hilpert (68) freuen. Ebenfalls ein goldenes Sportabzeichen legten Gerhard Bövers (69, zweites Abzeichen), Clas-Bertil Larsson (76, erstes Sportabzeichen) sowie Betti Panzer (73, erstes Abzeichen) ab. Die weiteren Ausgezeichneten sind Dieter Götzen (63, zweites Sportabzeichen in Silber), Klaus Dieter Reimann (68, drittes Sportabzeichen in Bronze) und Horst Hartung (67, drittes Sportabzeichen in Silber). Alle geehrten Sportler sind aktiv in der Trimmgruppe „50+“ des BTV dabei. Die Übungszeiten sind jeweils dienstags von 20 bis 22 Uhr in der Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule Vorst.