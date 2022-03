Geldübergabe an Neusser Straße in Kaarst : Senior wird Opfer von Betrügern

Geldübergabe an Neusser Straße in Kaarst

Kaarst Ein Kaarster Senior ist auf eine dreiste Masche von Betrügern hereingefallen. Diese forderten eine Kaution, weil die Tochter des Opfers angeblich einen Unfall verursacht habe.

Der Mann erhielt am Freitag (11. März) zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr einen Anruf von mutmaßlichen Betrügern, die ihm mitteilten, dass seine Tochter einen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution fällig sei.

Der Kaarster war in Sorge und somit auch bereit, den geforderten hohen Bargeldbetrag bei seiner Bank abzuheben. Diesen übergab er auf einem Parkplatz an der Neusser Straße an einen ihn unbekannten Mann. Erst im Nachhinein fiel der Betrug auf. Der Senior erstatte Anzeige bei der Polizei.