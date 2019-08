Kursus in Kaarst : Selbstverteidigung für jedermann

Büttgen Jeden Dienstag gibt Thorsten Stein im Tespo-Sportpark in Büttgen Kurse im „Street Combat“. Die Teilnehmer lernen, sich in bedrohlichen Situationen selbst verteidigen zu können. Mitmachen kann jeder – trainiert oder nicht.

Nebenberuflich gibt der Maschinenbautechniker, der mit seiner Familie in Kaarst lebt, seit 2016 Kurse im „Street Combat“. In der Tespo in Büttgen lernen Teilnehmer, sich effektiv zu verteidigen. Aber auch, wie sie deeskalierend eingreifen können. „Techniken des Street Combat kann jeder lernen. Egal ob Jung oder Alt, Sportler oder untrainiert“, so Stein. „Vorkenntnisse sind nicht notwendig.“ Mit seinen Teilnehmern spielt er unterschiedlichste Situationen durch. Markus Nikolai beispielsweise soll ihm an die Gurgel gehen. Aus dieser Lage befreit sich Stein mit einfachen Tricks. „Mein Angreifer hat zwar seine Hände an meinem Hals“, erklärt Stein. „Doch er steht so nahe und ich kann seine Primärziele, also Augen, Hals oder Genitalien, erreichen und mich effektiv verteidigen.“ Mit Fuß- und Beinarbeit gelingt es ihm, einen fiktiven Messerangriff abzuwehren. Dabei erklärt er jeden einzelnen Schritt und Griff. „Denn es geht vor allem darum, wie ich mich aus einer bedrohlichen Lage lösen und wie ich die Schwachstellen des Gegners dafür nutzen kann“, so Stein. Die Palette der Techniken, die er lehrt, ist mannigfaltig. „Die Teilnehmer entscheiden selbst, welche zu ihnen passt oder welche ihnen zu kompliziert ist.“