Sommerfest am Kaarster See Kaarster Segelclub stellt inklusives Boot vor

Bereits am Donnerstag wird die „Kalima“ erstmals im Einsatz sein. Dann kommen sehbehinderte Menschen an den Kaarster See, die von ausgebildeten Trainern begleitet werden, und probieren das Inklusionsboot aus. „Wir haben lange darauf gespart, nun wurden uns glücklicherweise die nötigen Fördermittel bewilligt“, erklärt Hanna. Einen Teil des Bootes musste der KSC aus eigenen Mitteln finanzieren, nun kann der Verein das Inklusionsboot aber endlich nutzen. Gleichzeitig verfügt der Kaarster Segelsclub nun über ein neues Motorboot, das für die Ausbildung eingesetzt wird. „Ich finde es toll zu sehen, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, sich für unseren Sport zu begeistern“, so Hanna. Es geht ihm darum, dass die Menschen seine Begeisterung für den Segelsport nachvollziehen können. „Wenn man den Sport einmal ausprobiert, bekommt man eine andere Sicht darauf. Segeln ist befreiend für den Kopf und die Seele“, sagt Hanna. Der KSC bietet an einem Freitag im Monat eine Art Schnupperkursus für Kinder an, die dann die Möglichkeit haben, mit einem Boot auf dem See zu segeln.