Kaarster Segel-Club Leinen los für inklusives Segeln

Warum lernt Margaret Reinhardt, aktiv im Vorstand der Initiative Kaarster Blindgänger, noch einmal etwas ganz Neues? „Für erwachsene Menschen mit Behinderungen gibt es wenige Angebote und der Gedanke der Inklusion ist sehr wichtig. Zudem ist die Behinderung beim Sport eher nebensächlich, hier zählt mehr die Aktivität“, meint Reinhardt. Beim KSC ist sie jedenfalls gut aufgehoben, denn die beiden ausgebildeten Inklusionsbeauftragten Ines und Georg kümmern sich liebevoll um ihre Schützlinge: „Wir sind sehr positiv überrascht, wie gut alles funktioniert“, sagt Ines. Reinhardt und ihr Mann, aber auch andere Menschen mit Behinderungen, haben das Boot angenommen „wie Enten das Wasser“, zieht Ines einen humorvollen Vergleich. Nun trainiert das Ehepaar Reinhardt jeden Samstag vier bis fünf Stunden am Kaarster See. Alles vollziehe sich in kleinen Schritten und brauche Zeit, so Ines. Bis zum Ende der Saison im Oktober soll das Ehepaar Reinhardt den Segelschein in der Tasche haben.