Mitgliederzuwachs trotz Corona : Segelclub erhält 170.000 Euro Förderung

Kaarst Das Geld aus dem Landesprojekt „Moderne Sportstätten 2022“ wird in die Außenanlage, eine neue Steganlage und ein Inklusionsboot investiert.

Im Naherholungsgebiet Kaarster See hat am vergangenen Samstag wieder reger Betrieb geherrscht. Der Kaarster Segelclub (KSC) hielt seine Mitgliederversammlung ab und bereitete die Anlage auf die neue Saison vor, die am kommenden Wochenende mit dem Ansegeln beginnt. Der KSC-Vorsitzende Tom Hanna (52) konnte sich freuen: Sein Verein erhält rund 170.000 Euro aus dem NRW-Landesprojekt „Moderne Sportstätten 2022“. „Das Geld wird in die Umgestaltung des Außengeländes investiert, zudem schaffen wir ein neues Inklusionsboot an“, erklärt Hanna im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Inklusionsboot soll auch Menschen mit Handicap das Segeln ermöglichen. Weiterhin bekommt der Verein eine behindertengerechte Toilette und einen barrierefreien Zugang zum Gelände.