Boot für Menschen mit Handicap KSC kauft inklusives Segelboot

Inklusion ist mehr als ein Modewort. Menschen mit Handicap soll es nun möglich gemacht werden, segeln zu lernen. Der Kaarster Segel-Club hat ein speziell ausgestattetes Segelboot erworben, das auf der Messe „Boot“ die Blicke auf sich gelenkt hatte. Im Sozialausschuss wurde das Projekt von Thomas Leukel vorgestellt. Das behindertengerechte Boot ist 5,10 Meter lang und hat 28.700 Euro gekostet. Die Inklusionsvariante ist mit zwei Schalensitzen ausgestattet, in denen Menschen mit körperlichen Einschränkungen Platz nehmen und das Boot per Stick steuern können. Für die Betreuer gibt es jeweils einen Sitzplatz an den beiden Seiten. Das Modell „RS Venture“ ist eine moderne Segeljolle. Thomas Leukel berichtete, dass bereits erste Kontakte geknüpft wurden: „Wir waren schon im Haus der Lebenshilfe, wo unsere Pläne auf positive Resonanz gestoßen sind und im Kunstcafé EinBlick“, berichtete Leukel. Aber es sollen sich auch Menschen mit Behinderungen angesprochen fühlen, die nicht in einer Einrichtung wie dem Haus der Lebenshilfe untergebracht sind.