Seelsorgebereichsforum in Kaarst : Pastorale Dienste brechen bis 2030 weg

Seelsorgebereichsforum in Kaarst

Kaarst Im Pfarrsaal von Sankt Martinus wurde über den aktuellen Stand der „Pfarrei der Zukunft“ informiert. In einem Imagefilm wurde den pastoralen Diensten bis 2030 eine düstere Zukunft prognostiziert.

Der von Rainer Maria Kardinal Woelki 2016 initiierte Pastorale Zukunftsweg als Gestaltung der katholischen Kirche von morgen machte mit einem Seelsorgebereichsforum Station im Pfarrzentrum Sankt Martinus. Seit zwei Jahren nimmt der Weg konkretere Formen zur „Pfarrei der Zukunft“ an. Haupt- und Ehrenamtliche füllten unter Corona-Bedingungen den Pfarrsaal und informierten sich unter der Leitung von Projektreferent Dominik Arenz des Erzbistums Köln über den aktuellen Stand.

Zunächst wurde ein halbstündiger Imagefilm gezeigt, der in pastoraler Sprache den zukünftigen Weg bis 2030 erläuterte. Dann werden voraussichtlich fünfzig Prozent der pastoralen Dienste fehlen und eine strukturelle Schrumpfung von über 500 Kirchengemeinden bis hin zu 60 Pfarreien erfolgen. Man musste schon genau hinhören, um die wichtigsten Dinge zu erfassen: Die Pfarrei wird vom Pfarrer (unterstützt durch ein multifunktionales Team) geleitet, welcher auch die Entscheidungshoheit hat. Ein „Team von Verantwortlichen“ hingegen lenkt zu gründende Gemeinden, wobei dieser Begriff neu definiert wird: Das können Schulen, Familien- und Seniorenzentren oder Pfarrheime sein – überall, wo Menschen zusammenkommen. Eine Gemeinde muss drei Kriterien erfüllen: Wortgottesdienste feiern, über den Glauben reden und vor allem Nächstenliebe praktizieren. Das Team der Verantwortlichen besteht aus entsprechend geschulten Ehrenamtlern – prinzipiell ist aber jeder Getaufte und Gefirmte zur Mitgestaltung aufgerufen.

Im Anschluss wurde engagiert in Kleingruppen diskutiert und drei Fragen, die in einer weiteren Live-Schaltung weitgehend beantwortet wurden, formuliert: Zur Leitung der Gemeinden kann sich jeder berufen fühlen, der in seinem Bereich im Sinne des Subsidiaritätsprinzips etwas bewegen kann. Kommunikations- und Entscheidungsprozesse sollen vereinfacht werden und auf Vertrauen fußen. Die Pfarrei als Ort der Eucharistiefeier muss jeder Seelsorgebereich für sich bestimmen. Bis hin zum „Zielbild“ 2030 ist es noch ein langer Weg, der angesichts der Kirchenhistorie aber noch nicht einmal einen Wimpernschlag lang dauert.