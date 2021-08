Feuerwehreinsatz in Kaarst : Sechs Tiere sterben bei Brand in Hühnerstall

Sechs Tiere sterben bei Brand in Hühnerstall

Feuerwehreinsatz in Kaarst

Kaarst Die Kaarster Feuerwehr ist in der Nacht zu Montag zu einem Brand auf der Broicherseite gerufen worden. Dort stand eine Mischung aus Schuppen, Gartenhaus und Hühnerstall in Vollbrand.

Der Alarm ging nach Angaben der Feuerwehr gegen 23.55 Uhr in der Leitstelle ein. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle, die außerhalb des Stadtzentrums liegt, nahmen die Rettungskräfte nach eigenen Angaben einen großen Feuerschein und starke Rauchentwicklung wahr. Die Alarmstufe wurde daher erhöht und der Löschzug aus Büttgen zur Verstärkung hinzugerufen.

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand eine Mischung aus Gartenhaus, Schuppen und Hühnerstall auf einer Fläche von 25 Quadratmetern in Vollbrand. Ein Trupp wurde unter Atemschutz in den Schuppen geschickt, ein weiterer Trupp schützte ein nahegelegenes Gebäude. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt – allerdings kamen sechs Hühner ums Leben.