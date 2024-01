Mitgliederversammlung der Kaarster Schützen Vorstand schlägt deutliche Beitragserhöhung vor

Schatzmeister Michael Ihle begründet die geplante Erhöhung gegenüber unserer Redaktion so: „Die Kosten sind in allen Bereichen deutlich gestiegen.“ Gerade im Bereich der Musik seien die Kosten dramatisch angehoben worden. Knapp 100.000 Euro zahlte die Bruderschaft beim Schützenfest im vergangenen Jahr für die Musik auf der Straße und im Festzelt. Dabei haben die Marschkapellen während der Corona-Pandemie viele Musiker verloren und holen sich Aushilfen dazu, um überhaupt mit der nötigen Mannstärke auf der Straße dabei sein zu können. Diese Aushilfen verlangen beispielsweise Spritgeld, das von den Kapellen an die Bruderschaft weitergereicht werde. „Mittlerweile müssen wir aber froh sein, überhaupt noch ausreichend Musikkapellen zu bekommen“, so Ihle. Im Zelt setzt die Bruderschaft auch weiterhin auf vier Tage Livemusik und nicht wie auf dem Nachbar-Schützenfest in Holzbüttgen etwa auf einen DJ. „Es gibt auch nicht die Tendenz, das zu ändern“, sagt der Schatzmeister.