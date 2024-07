Wie ein Kaarster Experte den Sommer bewertet Dem Wetter auf der Spur

Magnus gehört dem Wetternetzwerk Ruhrwetter an. Er hat eine von über 40 Stationen und seit 2007 gehört er dem Verein Skywarn an. Sinn der Sache ist es, von unterschiedlichsten Stationen aus Wetterdaten zu sammeln und an den Deutschen Wetterdienst zu übermitteln. So können lokale Unwetter schneller kommuniziert werden. Wird der Wetterbericht genauer? Der 37-Jährige glaubt, dass dies nicht der Fall ist und er kennt auch die Gründe: „Bei Hochdruck sind die Vorhersagen ziemlich genau, aber wenn Tiefdruckgebiete das Wetter bestimmen, ist es nicht so zuverlässig vorherzusagen.“