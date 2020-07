Sportprogramm der VHS Kaarst : Schwitzen im Zumba-Kursus

Kaarst NGZ-Mitarbeiterin Katharina Molzberger hat bei einem Zumba-Kursus mitgemacht. Dieser ist Teil des Sommerferien-Sportangebots der VHS. Es war anstrengend, aber auch lustig.

Ich habe lange kein Zumba mehr gemacht, finde aber schnell in die Choreografie und komme innerhalb der ersten Lieder ins Schwitzen und merke auch, wie mir diese Art von Bewegung in Form von Tanz gefehlt hat. Wenn ein Schritt mal nicht klappt, bewegt man sich einfach passend zur Musik weiter, blickt kurz zur Trainerin und passt sich wieder an. In den Trinkpausen wird durchgeatmet. Spaß und gut Laune liegt in der Luft, die Gruppendynamik ist durch und durch positiv. Bei „Fuego“ wird die Gruppe geteilt und es findet ein kleiner Dance-Battle statt. Lachende Gesichter garantiert. Zum Abschluss gibt es ein kleines Cool-Down, um den Körper und Puls nach den Anstrengungen wieder zu beruhigen. Applaus für die Trainerinnen und die gut gelaunten Teilnehmerinnen treten den Heimweg an. Wer es lieber etwas ruhiger angehen lassen möchte: Die VHS bietet eine Vielfalt an Kursen, von Boules über Yoga bis Nordic Walking.