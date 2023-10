Vortrag zur Stadtgeschichte Startschuss für Vortragsreihe zur NS-Aufarbeitung

Seine nationale Gesinnung verstärkte sich und am 1. Dezember 1931 trat er gemeinsam mit zwei Söhnen in die NSDAP und zusätzlich in die Sturmabteilung (SA) ein. Am 7. Mai 1932 wurde er Gruppenleiter der neu gegründeten Ortsgruppe Kaarst. In Büttgen gab es bereits seit Juli 1930 eine Gruppe. 1935 wurde Leuer ohne erkennbare Ursachen abgesetzt. Nach dem Krieg verbrachte er mehrere Monate in einem Internierungslager in Wuppertal und verfasste umfangreiche persönliche Notizen ohne eine Reflexion der Verbrechen des Nationalsozialismus. Abschließend bezeichnete Woelke Johann Leuer nicht als „typischen Nationalsozialisten“, sondern als „gesellschaftlichen Aufsteiger“, den soziale und wirtschaftliche Gründe zum Parteieintritt getrieben haben. Viele Fragen blieben aufgrund der desaströsen Quellenlage offen.