Schwerer Unfall auf Kirmesplatz im Mai Schwester von verunglücktem Jungen vermisst Unterstützung der Stadt

Aylin Gkaroglou ist wütend. Vor rund vier Monaten ist ihr Bruder M. (Name der Redaktion bekannt) auf dem Kaarster Kirmesplatz schwer verunglückt. Der Unfall ereignete sich am 23. Mai: Da an diesem Tag die Sonne schien, ging die Schulklasse von M. zum Sportunterricht auf den Kirmesplatz anstatt in die Turnhalle. Und da passierte das Unglück: M. sei unter einem Basketball-Korb gefunden worden, der wegen des Aufbaus des Schützenzeltes aus seiner Verankerung herausgenommen und an einer anderen Stelle wieder abgestellt worden war, ohne ihn wieder fest in die Erde zu setzen.