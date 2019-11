Vorfall in Kaarst : Schwarzer Range Rover gestohlen

Kaarst In der Zeit zwischen Dienstagabend, 18.10 Uhr, und Mittwochmorgen, 08.00 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter einen schwarzen Land Rover, Typ "Range Rover Velar".

Das teilt die Polizei mit. Die neuwertige Geländelimousine (Erstzulassung 2019) mit dem amtlichen Kennzeichen NE-MD 1512 war zur Tatzeit an der Straße "Rottes" in Kaarst-Vorst abgestellt. Auffällig an dem Wagen waren die schwarz lackierten 21 Zoll Aluminiumfelgen. Eine Fahndung nach dem Auto verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats dauern an.