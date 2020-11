Live-Übertragungen von öffentlichen Sitzungen in Kaarst : Ratssitzungen künftig als Livestream im Internet?

In Kaarst sollen Ratssitzungen – hier ein Bild von der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrats – in Zukunft im Internet übertragen werden. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Die schwarz-grüne Koalition in Kaarst bringt die Live-Übertragung von Ratssitzungen auf die Tagesordnung des kommenden Stadtrates am 17. Dezember. Die Fraktion Linke/FWG ist irritiert und fordert mehr.

In einem gemeinsamen Antrag fordern CDU und Grüne, dass sich der Rat für ein Streaming seiner öffentlichen Sitzungen ausspricht und gleichzeitig eine Lösung gefunden werden soll, ohne dass die Sitzungen aufgezeichnet werden. Die Mittel dafür sollen in den Haushalt 2021 eingestellt werden. Bevor das allerdings geschieht, soll die Verwaltung noch ein paar Aufgaben erledigen.

So soll sie sich mit umliegenden Kommunen, die ungefähr so groß wie Kaarst sind und ebenfalls ihre Sitzungen streamen, in Verbindung setzen und deren Konzepte dem Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss vorlegen. Zudem soll die Verwaltung ein mögliches Streaming rechtlich überprüfen lassen und die Kosten ermitteln, sodass der Ausschuss noch vor der Verabschiedung des Haushaltes 2021 eine Entscheidung über das Streamen von Ratssitzungen entscheiden kann. „Die CDU und Die Grünen wollen durch die Einrichtung eines Livestreams der Stadtratssitzungen mehr Transparenz schaffen und auch gerade während der Corona-Pandemie eine Teilhabe am politischen Prozess ermöglichen“, heißt es in der Begründung. Sollte es eine Lösung geben, müsse nach einem Jahr geprüft werden, wie mit dem Angebot weiter verfahren werden soll.