Auf dem Friedhof ins Gespräch gekommen Schwangere trickst 75-jährige Kaarsterin aus und stiehlt ihr Geld

Kaarst · Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Betrügern. So auch in Kaarst, wo eine 75-Jährige auf dem Friedhof angesprochen und in eine Falle gelockt wurde.

17.03.2023, 11:13 Uhr

Auf dem Friedhof kamen die Frauen und die Kaarsterin ins Gespräch. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Schrader

Die 75-jährige Kaarsterin lernte die Betrügerinnen auf einem Friedhof in Kaarst kennen. Sie kamen mit der Kaarsterin ins Gespräch und die lebensältere Frau gab den Unbekannten ihre Anschrift - lud sie ein, bei ihr mal vorbeizukommen. Wie die Polizei mitteilt kam es dann am Donnerstag, 16. März, zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr zu einem Treffen. Die beiden Frauen gingen auf die Toilette und tranken ein Glas Wasser. Nachdem die beiden Frauen weg waren, bemerkte die Kaarsterin, dass Bargeld und die EC-Karte aus ihrer Geldbörse verschwunden waren. Die Unbekannten werden als weiblich mit osteuropäischem Erscheinungsbild, zwischen 20 bis 25 Jahre alt, 160 bis 170 Zentimeter groß und heller Hautfarbe beschrieben. Die eine Frau habe eine schlanke Figur, schwarze schulterlange Haare und dunkle Kleidung getragen. Die zweite Frau sei schwanger gewesen, habe schwarze schulterlange, offene Haare und dunkle Bekleidung getragen. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Frauen geben können. Werden gebeten, sich unter der 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

(NGZ)