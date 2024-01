Austausch der Generationen in Kaarst Schulprojekt bringt Alt und Jung zusammen

Beim Thema Liebe hat sich vielleicht am meisten verändert: Heute darf jeder lieben wen er will – die sexuelle Orientierung spielt keine Rolle. Während sich viel im Internet anbahnt, gab es früher mehr echte Begegnungen in jungen Jahren, die dann ein ganzes Leben lang hielten. Zudem hatte die Kriegsgeneration andere Sorgen als die große Liebe zu finden. Bei der Gleichberechtigung hakt es heute weiterhin, denn Frauen übernehmen immer noch den größten Teil der Hausarbeit. Früher jedoch fehlten durch den Zweiten Weltkrieg viele Männer und die Frauen übernahmen quasi alles. Das momentane Schulleben ist durch digitale Entwicklungen bestimmt. Damals hingegen gab es lange Schulwege, Prügelstrafen und oft mangelhafte Kleidung. Auch in der Kriminalität und den Jugendträumen sind die Unterschiede gewaltig. Alle Teilnehmer zeigten sich sehr zufrieden mit dem Projekt: „Ich finde das unheimlich toll“, meinte Inge Zapatka (86). Es sei total interessant gewesen zu erfahren, wie es der heutigen Jugend geht und welche Möglichkeiten sie hat. „Die Unterschiede sind sehr groß“, meinte sie. Von daher sind Vergleiche schwierig. Damals seien sie und ihre Altersgenossen viel verschwiegener gewesen – heute seien die Jugendlichen viel erzählfreudiger. Mia (14), Lorin (14) und Sara (15) fanden die Erzählungen der alten Menschen sehr spannend und bezüglich der Kriegserlebnisse auch schockierend. Der Erfahrungsaustausch hat allen sehr gut getan: „Wir sollten für alles dankbar sein, was wir haben“, sagte Lorin.