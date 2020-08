Kaarster Schulleiter sprechen über Maskenpflicht : „Ich muss mit Maske lauter reden“

Am Georg-Büchner-Gynmasium in Vorst halten sich die Schüler an die Maskenpflicht und sind nach Angaben von Berthold Kummer diszipliniert. Foto: Frank Kirschstein

(seeg) Nach einer Woche Maskenpflicht erzählen die Schulleiter der beiden Gymnasien von ihren Erfahrungen. Im Unterricht haben sie kaum Probleme.

Seit Wiederbeginn des Unterrichts sind die Schüler der weiterführenden Schulen dazu verpflichtet, eine Maske zu tragen, während sie lernen. Ein erstes Fazit lautet: Die Schüler sind sehr diszipliniert, was das Tragen der Maske angeht. „Bei mir ist noch nichts aufgeschlagen, es hat bisher alles gut funktioniert“, sagt Berthold Kummer, stellvertretender Leiter des Vorster Georg-Büchner-Gymnasiums. Nur in den Pausen würden manche Schüler schon mal vergessen, die Maske nach dem Essen wieder richtig hochzuziehen. „Wenn man sie daran erinnert, sind sie aber einsichtig“, so Kummer. Der Mathematiker gibt allerdings zu, dass „schön anders ist“ und es zu Beeinträchtigungen vor allem im Sprachunterricht kommt. Auch er selbst ist betroffen. „Ich muss darauf achten, lauter zu sprechen, damit die Schüler, die hinten sitzen, mich auch verstehen“, sagt Kummer. Er hält die Maskenpflicht für sinnvoll, so kann die Schule zumindest einen durchgängigen Unterricht für alle Schüler anbieten.