Positive Auswirkungen auf Schüler Schulhund Lotte mischt das Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst auf

Kaarst · Das Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst hat jetzt einen Schulhund. Lotte nimmt am Unterricht in der siebten Klasse und sogar in einem Leistungskurs teil. Frauchen Svenja Loerper erklärt, warum Lotte positive Auswirkungen auf ihre Schüler hat.

12.12.2023 , 04:50 Uhr

Schulhund Lotte liegt entspannt neben ihrem „Frauchen“ Svenja Loerper. Die 29-Jährige nimmt die Mischlingsdame mit in den Unterricht, auch in den Pädagogik-Leistungskurs. Foto: Foto: Judith Michaelis (jumi)/Judith Michaelis (jumi)