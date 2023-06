Programm „Aufholen nach Corona“ Schulhof der Realschule verwandelt sich in Sportarena

Die Schüler feuern sich lautstark am Hindernisparcours an, beim menschlichen Kicker eine Station weiter wird über ein Tor gejubelt: Am Montag hat die Trixitt GmbH aus Bochum an der Realschule ein etwas anderes Sportfest veranstaltet. Insgesamt wurden am frühen Morgen sechs Stationen aufgebaut – insgesamt bietet das Unternehmen an Schulen sieben Stationen an, wie Trixitt-Eventleiterin Yasmin Alosman unserer Redaktion erklärt. „Wir sind heute an insgesamt 13 Schulen unterwegs, davon mehrere in Kaarst“, erklärt Alosman.