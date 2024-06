Projektstart in Kaarst Schulen sollen Prämien fürs Energiesparen erhalten

Im Jahr 2022 sind an den zehn Kaarster Schulen insgesamt 650 Kilowattstunden Wärme und 230 Kilowattstunden Strom verbraucht worden. Nun will die Stadt Kaarst an diesen Schulen beginnen, Energie einzusparen. Ein entsprechendes Projekt stellte Sabine Zierz von der Stabsstelle Klimaschutz/Klimafolgeanpassung im vergangenen Schulausschuss vor. Hintergrund ist das Ziel der Bundesregierung, bis 2045 eine CO 2 -Neutralität in Deutschland erreichen zu wollen.