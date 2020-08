Weiterführende Schulen in Kaarst : Coronafälle durch Schüler-Tandems schneller erkennen

Kaarst Das neue Schuljahr kann kommen: Die Kaarster Schulen sind trotz der strengen Corona-Auflagen gut gerüstet für das Schuljahr 2020/2021 – doch bei den Vorbereitungen war Kreativität gefragt.

Einen solchen ersten Schultag hat Bruno von Berg noch nicht erlebt. „Wir mussten mehr Zeit als in den letzten Jahren in die Vorbereitung stecken“, sagt der Schulleiter des Albert-Einstein-Gymnasiums in Kaarst. Auch in seiner Einrichtung müssen die Schüler während des gesamten Unterrichts Schutzmasken tragen. „Diese Vorgabe vom Ministerium hat mich schon ein wenig überrascht“, meint er. Doch von Berg setzt auf die Vernunft seiner Schüler und hofft, dass die Maskenpflicht im Unterricht nach dem 31. August wieder aufgehoben wird, denn er lebe auch von Mimik und Gestik. Die Eckdaten des Stundenplans hat das AEG gemeinsam mit seiner Partnerschule, dem Georg-Büchner-Gymnasium in Vorst, bereits zu Beginn der Ferien abgesprochen, so dass eine erneute Teilung der Schüler in zwei Gruppen aufgefangen werden kann, ohne dass Stunden verloren gehen. „Damit haben wir dem Wunsch der Eltern genüge getan“, sagt er. Was noch fehlt: Die Organisation von Klassenarbeiten. Dafür wurden extra weitere Tische bestellt und das AEG kann in den Anbau am Einstein-Forum ausweichen, um die Anordnungen einzuhalten.