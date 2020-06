Regelbetrieb in Kaarst seit Montag : Grundschulen ziehen positives Zwischenfazit nach Re-Start

Kaarst Seit Beginn der Woche dürfen auch die Grundschüler in Kaarst wieder täglich in die Schule gehen. Einige Kinder würden lieber zu Hause bleiben, aber die meisten haben sich darauf gefreut, endlich wieder ihre Klassenkameraden zu treffen.

Wie an allen Grundschulen wird auch an der KGS ein umfangreiches Hygienekonzept umgesetzt. Nur die Schüler sowie die Lehrer und das Schulpersonal dürfen das Gelände betreten. „Für unsere Eltern haben wir Kiss-and-Go-Zonen eingerichtet. Die Kinder werden in feste Lerngruppen aufgeteilt und ab 7.40 Uhr im Abstand von zehn Minuten in ihre Klassen geführt“, sagt Seipelt. Bei der Ankunft, bei Gebäudewechseln und bei Toilettengängen tragen die Kinder einen Mund-Nasen-Schutz. Im Schulgebäude und im Gebäude des offenen Ganztages stehen ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung. Auf dem gesamten Schulgelände gilt die Abstandsregelung von 1,50 Meter, welche auf dem Schulhof und in den Klassenräumen durch Markierungen auf dem Boden sichtbar wird.

Der Unterricht findet an vier Wochentagen statt. „Wir wollen den Schülern einen möglichst unveränderten Unterrichtsalltag anbieten. Da wir aber Kollegen haben, die als Risikogruppe derzeit nicht unterrichten können, müssen wir auf einen Unterrichtstag verzichten“, sagt Seipelt. Partner- oder Gruppenarbeiten sind derzeit nicht möglich. Anika Seipelt ist stolz auf ihr Team und ihre Schüler: „Die Kinder machen das toll. Sie passen sich gut an die neue Situation an und finden individuelle Möglichkeiten, um zu lernen und sich interaktiv auszutauschen. Vor allem aber achten alle auf die Regeln und ermöglichen so, dass wir zurück in einen halbwegs normalen Alltag finden.“ Die Stadtverwaltung unterstützt die Schulen bei der Umsetzung des Regelbetriebs. Der Bereich Schule und Sport sowie die Gebäudewirtschaft Kaarst sorgen in Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof und den Hausmeistern dafür, dass alle notwendigen Desinfektionsmittel sowie der Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung stehen. In den Sekretariaten wurden Spuckschutze angebracht. Städtische Mitarbeiter reinigen die Gebäude in regelmäßigen Abständen zusätzlich zu den normalen Reinigungsintervallen. Frank Asbeck von der Gebäudewirtschaft zieht ein positives Zwischenfazit:: „Die neue Situation war eine Herausforderung, die wir aber gemeistert haben. Mein besonderer Dank gilt den Schulhausmeistern, ohne die wir in der Kürze der Zeit diese Aufgabe nicht hätten lösen können.