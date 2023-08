Sozialdienst Katholischer Männer in Neuss Schuldnerberatung erhält mehr Geld von der Stadt

Ebenfalls einstimmig wurde der Antrag der FDP angenommen. Fabian Vetter möchte Gespräche mit der Sparkasse mit dem Ziel einer stärkeren Beteiligung an den Kosten für die Schuldnerberatung. Susanne Rohner erklärte, in 2022 205 Personen beraten zu haben. Sie berichtete von Familien, die schon mit dem Kauf eines Schulranzens finanziell überfordert sind. „Zwischenziel ist immer eine Existenzsicherung, denn eine Sanierung ist erst möglich, wenn klar ist, dass die betreffende Person in Zukunft in der Lage sein wird, ihre laufenden Ausgaben zu bestreiten“, sagte die engagierte und langjährige Schuldnerberaterin. Sie räumte mit dem Vorurteil auf, ihr Klientel sei abgebrüht. Die Ursachen für die Überschuldung seien vielfältig. Schulden haben hieße auch, sich schämen, sich zurückziehen, sich als gescheitert empfinden, krank zu werden und die Angst davor, dauerhaft in Armut zu leben. „Der erste Kontakt ist oft mit großen Ängsten verbunden. Für manche bin ich die erste Person, der die Notlage offenbart wird.“ Die Ausschussmitglieder wünschten sich, dass die Kosten für die Schuldnerberatung künftig früher und dadurch auch moderater erhöht werden.