Turnier in Kaarst : Schulcup im Floorball begeistert junge Sportler

Holzbüttgen Insgesamt 19 Teams mit rund 200 Schülern in drei Altersklassen maßen ihr Können zwei Tage lang im Floorball.

Die drei Altersklassen waren unterteilt in Grundschule, 5. bis 6. Klasse und 7. bis 9. Klasse. Bei den Grundschulen siegte die Astrid-Lindgren-Schule aus Holzbüttgen vor der Grundschule aus Vorst. In der Altersklasse 5./6. Klasse war es das Marie-Curie-Gymnasium Neuss, das den Triumph einfahren konnte. In der höchsten Altersklasse (7.-9. Klasse) machte das Finale die Gesamtschule Büttgen unter sich aus. Im Finale besiegte das Team A der Gesamtschule Büttgen das Team B mit 3:0. Den dritten Platz sicherte sich das Erasmus-Gymnasium Grevenbroich vor dem dem Marie-Curie-Gymnasium Neuss. Die Stimmung in der Halle war wie wie bereits in den Vorjahren ausgelassen. Spieler, Eltern und Lehrer gaben den Veranstaltern ein sehr positives Feedback.