Beschluss im Kaarster Schulausschuss Neue Satzung für OGS-Elternbeiträge soll Familien entlasten

Viele Eltern von Kindern, die im Offenen Ganztag betreut werden oder ab August das Angebot in einer der sechs Grundschulen wahrnehmen, erhalten in den kommenden Tagen Post von der Verwaltung. Darin werden sie über die neue Beitragsregelung informiert, die am Donnerstag im Schulausschuss beschlossen wurde und nur noch die Hürde Stadtrat nehmen muss. Gleichzeitig mit der veränderten Beitragsregelung haben Eltern oder Erziehungsberechtigte die Möglichkeit, binnen vier Wochen von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen.