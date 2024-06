Schützenfest beginnt am Samstag Hans-Joachim Dicken thront über dem Kaarster Regiment

Das Kirmesprogramm hat es wieder in sich. Am Samstag findet um 14.30 Uhr ein Platzkonzert am Johanniter-Stift und anschließend vor dem Vinzenzhaus statt. Um 18 Uhr wird das Fest durch alle Tambourcorps auf dem Rathausvorplatz musikalisch eröffnet. Um 18.45 Uhr stellt sich das Regiment auf zum Festzug und zum Vorbeimarsch am Schützenkönig. Im Zelt spielt abends die Band „Soundconvoy“. Der Sonntag beginnt um 8.45 Uhr mit dem Festhochamt, es folgen Kranzniederlegung und die Königsparade. Abends steht der Jungschützenkönig im Mittelpunkt. Frühschoppen, Schießen der ehemaligen Könige, Parade und Krönungsball finden am Montag statt. Am Dienstag ab 17.30 Uhr wird der neue Schützenkönig ermittelt. Präsident Claus Schiffer blickt dem Schießen entspannt entgegen: Eine Bewerbung hat er bereits bekommen.