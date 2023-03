Baustelle auf der Rathausstraße Kaarster Schützen müssen Umzüge umlegen

Am Schützenfest-Samstag biegt der Umzug nicht von der Matthias-Claudius-Straße in die Rathausstraße ein, sondern marschiert die Straße durch und schwenkt am Ende links auf die Maubisstraße. Der Vorbeimarsch, der sonst vor der Kirche stattfindet, wird auf der Maubisstraße in Höhe des Friseursalons „Braun“ durchgeführt, wie Guder erklärt. Auch die beiden Züge zu Ehren des Jungschützenkönigs Maximilian Keuter am Sonntagabend und des Schützenkönigs Stefan Stamm am Montag müssen geändert werden. Sie beginnen nicht wie in den vergangenen Jahren am „Alten Rathaus“ aus der Rathausstraße, die Aufstellung erfolgt an der Ecke Neusser Straße/Maubisstraße am Kriegerdenkmal. „So können wir über die Mittelstraße geradeaus ins Festzelt marschieren“, erklärt Guder.