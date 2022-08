Erstmals mit Kinderschützenfest : Holzbüttgener Schützenfest startet so früh wie nie zuvor

Das Königspaar Stephan und Bettina Hedwig steht im Mittelpunkt. Foto: Stephan Seeger

Holzbüttgen Nach dreijähriger Pause wird jetzt in Holzbüttgen wieder Schützenfest gefeiert. Das Fest beginnt so früh wie nie zuvor: Am Freitag startet es um 15 Uhr mit dem Kinderschützenfest am Pfarrzentrum.

Die Kids im Kindergarten- und Grundschulalter können sich unter anderem auf eine Zirkus- und Akrobatikshow freuen. Offiziell eröffnet wird der Festplatz um 17 Uhr. An der Pfarrkirche wird es mit dem Großen Zapfenstreich zum ersten Mal so richtig festlich, um 19.30 Uhr beginnt die große Schützenparty. Gleichzeitig feiern die Floorballer der DJK Holzbüttgen im Festzelt den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Gegen 21 Uhr treten „The Fantastic Company“ auf. Am Samstag wird die Schützenparty mit den „San Fernando Allstars“ gefeiert und am Sonntag sollte man sich nicht die Königsparade gegen 15.30 Uhr nicht entgehen lassen – und auch nicht den Krönungsball am Abend.

Im Mittelpunkt steht das Königshaus. Schützenkönig Stephan I. Hedwig hat sich mit seiner Regentschaft einen lange gehegten Wunsch erfüllt. Das Gründungsmitglied des Jägerzuges Enzian 1980 hat nie daran gedacht aufzugeben – immerhin hätte er ja schon vor zwei Jahren regieren sollen. Seine Frau Bettina unterstützte ihn von Anfang an. Dabei stammt sie gar nicht aus Holzbüttgen, sondern aus Rüthen im Sauerland. Kennengelernt hatte sich das Paar bei einem Zugausflug in Bitburg.

Das Königspaar engagiert sich im Martinsverein und deshalb verzichtet es auf Blumen und Geschenke und bittet um eine Spende zugunsten des Martinsvereins. Unterstützt werden Stephan und Bettina Hedwig durch die Prinzenpaare Alexander Schalley mit Laura Rink und Thomas Hoepfner mit Marion Hanßen. Einen Jungschützenkönig gibt es in diesem Jahr nicht.