Robert-Grootens-Platz in Büttgen : Schützenbaum ist wieder geschmückt

Robert-Grootens-Platz in Büttgen

Büttgen Der Schützen- und Gildebaum steht wieder in voller Pracht auf dem Robert-Grootens-Platz.

Die Regimentsführung der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen hat ihn mit Unterstützung der Feuerwehr am Oster-Wochenende mit zwei Kränzen und Schildern geschmückt. Auf diesen zu sehen sind die Zunftzeichen ehemaliger Handwerksbetriebe aus dem Dorf, das Sebastianus-Kreuz und der heilige Sebastianus, die Wappen aller Schützencorps und Gesellschaften sowie der Stadt Kaarst, der Gemeinde Büttgen und ihrer Partnerstädte. Die Wetterfahne an der Spitze ziert die Breuer-Mühle. Der Schützen- und Gildebaum wird traditionell im April aufgestellt. In diesem Jahr schmückten Christoph und Justin Demuth ihn – bei strahlendem Sonnenschein kamen die beiden ganz schön ins Schwitzen.