20. Auflage im „Alten Dorf“ Kaarster Schützen eröffnen Weihnachtsmarkt-Saison

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit, dann veranstaltet die Bruderschaft den traditionellen Weihnachtsmarkt bereits zum 20. Mal. Am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr sind die Bürgerinnen und Bürger ins Alte Dorf an der Kaiser-Karl-Straße eingeladen.