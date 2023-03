Ehemaliger Schützenkönig aus Kaarst Trauer um Hans Bodewitz

Er war so etwas wie der Strahlemann der Kaarster St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen und selten schlechte Laune. Nun ist Hans Bodewitz kurz vor seinem 94. Geburtstag gestorben. Fast 75 Jahre gehörte Bodewitz der Bruderschaft an. Über Jahrzehnte war er ein engagierter Schütze, der nicht nur in seinem Schützenzug, sondern auch als Vorstandsmitglied im Kaarster Jägercorps sowie der Bruderschaft aktiv war. Im Jahr 1988 erfüllte er sich seinen größten Wunsch und regierte als Schützenkönig die Kaarster Bruderschaft. Im Januar 1990 übernahm Bodewitz das Amt des Schatzmeisters der Bruderschaft und hat sich in dieser Zeit nicht nur um die finanziellen Belange verdient gemacht. Darüber hinaus war er in dieser Funktion auch für die Finanzierung der Martinszüge und die Organisation der Martinstüten im Stadtteil Kaarst zuständig.