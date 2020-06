Aktion des Vorstandes : Kaarster Schützen geben auf Facebook tiefe Einblicke

Kaarst Das Schützenfest wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden, dennoch hat sich die Bruderschaft etwas ausgedacht, um ihre Verbundenheit zur Stadt unter Beweis zu stellen.

Das erste Video wurde pünktlich am Tag des eigentlichen Königsehrenabends gepostet. Es beginnt mit alten Bildern vom Vorbeimarsch des Regiments am Schützenkönig im Alten Dorf. Danach ist der leere Festplatz zu sehen. Das Schützenfest wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden, dennoch hat sich die Bruderschaft etwas Besonderes ausgedacht, um ihre Verbundenheit zur Stadt Kaarst unter Beweis zu stellen und den Menschen zu zeigen, was sie zwischen Königsehrenabend und dem Schützenfest so alles macht. „Wir Schützen sind nicht in den vorgezogenen Winterschlaf gefallen, das ist uns wichtig“, sagt Claus Schiffer, Präsident der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Kaarst. Bis zum Schützenfestdienstag lädt der Vorstand fast jeden Tag ein Video, eine Nachricht oder einen Gruß auf seine Facebook-Seite hoch. Das jüngste Video wurde am Donnerstag gepostet. Darin hält Geschäftsführer Stefan Stamm einen Vortrag zum Thema „Schützenfest für Anfänger“, zu dem sich normalerweise immer viele Schützen und Nicht-Schützen im Pfarrzentrum treffen. Am Freitag folgt ein Video zum traditionellen Sebastianus-Putzen, das am Mittwochabend in der alten Martinus-Kirche stattfand.