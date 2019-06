Königsehrenabend in Kaarst : Kaarster Schützen freuen sich auf Rekordbeteiligung

Kaarst Ein Tusch und schon richtete sich der Schützenkönig an sein „Volk“: „Ich möchte jeden motivieren, selbst mal Schützenkönig zu werden, es lohnt sich“, sagte Ralf Stutz, der aktuelle Kaarster Schützenkönig, am Samstag auf dem Königs- und Generalitätsehrenabend im Festzelt.

Gehlen verpackt in seiner kurzen Ansprache immer auch gerne eine Botschaft, die nicht nur an die Adresse der Schützen gerichtet ist: Im vergangenen Jahr war es sein Appell, das Kriegerehrenmal an seinem angestammten Platz zu lassen. Jetzt hob er die Bedeutung des Schützenwesens hervor: „Dieses Alljahresbrauchtum ist das Wertvollste, was unsere Stadt prägt.“ Und er positionierte die Schützen als offen und tolerant: Die Bruderschaft grenze niemanden aus, egal, welche Religion jemand habe: „Jeder ist eingeladen, Teil unserer Bruderschaft zu werden.“ Nach Sonnenuntergang gab es den Vorbeimarsch am Königshaus. Die Bundesschützenkapelle Neuss und das Tambourcorps Quirinusklänge intonierten zwei Wochen vor Beginn des Schützenfestes den Großen Zapfenstreich zu Ehren von Peter Wisner, der 13 Jahre lang Schatzmeister der Bruderschaft gewesen ist.