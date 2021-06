Nach Absage von Volks- und Heimatfest : Kaarster Schützen feiern wieder virtuell

Kaarst Wie bereits im vergangenen Jahr hat die Kaarster Sankt-Sebastianus-Schützenbruderschaft am Königsehrenabend am vergangenen Freitag das „virtuelle Schützenfest“ eingeläutet.

Zum zweiten Mal nach 2020 ist das Kaarster Schützenfest wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Doch die Sankt-Sebastianus-Bruderschaft will mit ihren Mitgliedern dennoch ein bisschen feiern. Und zwar virtuell. Wie im vergangenen Jahr wird die Kaarster Bruderschaft dazu in den kommenden zwei Wochen und vor allem am eigentlichen Schützenfest-Wochenende (12./13. Juni) Videos mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf ihrem Facebook-Kanal posten.

Begonnen hat der Bruderschaftsvorstand um Präsident Claus Schiffer damit bereits am vergangenen Freitag, dem eigentlichen Datum des Königs- und Generalitätsehrenabends. In einem ersten Video steht der Vorstand mit Schützenkönig Andreas Pfeiffer auf dem Rathausplatz, während Schiffer eine kurze Ansprache hält. „Keiner von uns hätte damit gerechnet, dass wir im Juni 2021 erneut auf unser Kaarster Schützenfest verzichten müssen“, erklärt der Präsident in dem Video. Die Entwicklung der Pandemie habe keine andere Entscheidung zugelassen, als das Schützenfest erneut abzusagen. „So schwer und diese Entscheidung fällt, umso mehr müssen wir festhalten, dass diese Entscheidung richtig und wichtig ist, um die Gesundheit aller nicht zu gefährden“, so Schiffer weiter.