Rund ums Alte Dorf in Kaarst : Schützen eröffnen Weihnachtsmarkt-Saison

Kaarst Wie in jedem Jahr beginnt die Kaarster Weihnachtsmarkt-Saison mit dem urigsten im Stadtgebiet. Wenn die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Kaarst am kommenden Wochenende (30. November und 1. Dezember) ins Alte Dorf einlädt, wird es wieder weihnachtlich gemütlich.

Nicht nur die Kleinsten freuen sich, wenn der Nikolaus am Samstag (15.45 Uhr) und am Sonntag (16 Uhr) kommt und für alle Kinder einen Weckmann in seinem Sack parat hält. Die Pfadfinder bauen ihr Zelt vor der romanischen Kirche auf und bieten jeweils ab 14 Uhr ein reichhaltiges Programm für Kinder. Am Samstag wird Weihnachtsbaumschmuck gebastelt, anschließend wird der Weihnachtsbaum geschmückt. Parkmöglichkeiten befinden sich auf dem Kirmesplatz an der Xantener Straße.