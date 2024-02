Kaarst und La Madeleine Schüleraustausch zur Völkerverständigung

20 Jahre lang hat es zwischen dem Albert-Einstein-Gymnasium Kaarst und dem Collège Jacques Prévert in Wintzenheim im Elsass einen Schüleraustausch gegeben, im Jahr 2015 endete die Kooperation. Doch jedem Ende wohnt auch ein Anfang inne, und so startete das Albert-Einstein-Gymnasium im Jahr 2016 eine Kooperation mit dem Collège Yvonne-Abbas in La Madeleine, der Kaarster Partnerstadt in Frankreich. In diesem Jahr nehmen 20 Schüler vom Albert-Einstein-Gymnasium und 21 Schüler aus La Madeleine an dem Austauschprogramm teil. Begleitet werden die Kaarster Achtklässler von den beiden Lehrerinnen Caroline Reuter und Karoline El Yaquine.