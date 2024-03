Schüleraustausch-Messe am GBG in Vorst Surfen im Unterricht und am Meer

An den Ständen wird mit schönen Fotos für die Fremde geworben. Ehemalige Austauschschülerinnen berichten von ihren Erlebnissen: „Meine Schule war nur 200 Meter vom Strand entfernt.“ Blondinnen mit Surfbrett unter dem Arm werben für einen Aufenthalt im australischen Queensland. „Find Yourself in Cowichan“, schwärmt eine Provinz auf Vancouver Island an der Pazifikküste Kanadas. „Unlock the World“: Neuseeland bietet outdoor Education. „Explore the Kiwi Life”, fordert das Birkenhead College in Auckland auf.