Zirkusprojekt in Kaarst Wenn Schüler zu Artisten werden

Die Eltern der kleinen Paula staunen nicht schlecht, als ihre Tochter in eine Kiste klettert, die mit Schwertern durchbohrt wird und später ein Junge wieder herausklettert. Als Paula dann am Eingang des Zirkuszeltes wieder auftaucht, sind alle wieder beruhigt: Diese Einlage und noch viele mehr hat der Zirkus Regenbogen den Schülern der Matthias-Claudius-Schule in Kaarst seit dem vergangenen Montag beigebracht. Die Schüler wurden quasi zu Artisten, um am Donnerstag und Freitag das Gelernte vor den Eltern, Großeltern, Geschwistern und anderen Angehörigen aufzuführen. So traten Clowns, Seiltänzer, Boden- und Luftakrobaten, Tellerdreher, Jongleure und eben Zauberer auf und versetzten das Publikum teilweise ins Staunen. „Unglaublich, was die Kinder in der einen Woche alles gelernt haben“, war von einer stolzen Mutter zu hören.