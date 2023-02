Jahrestag zum Ukraine-Krieg AEG setzt mit Menschenkette ein Zeichen für den Frieden

Bürgermeisterin Ursula Baum musste ziemlich lange im kalt-nassen Wetter ausharren, bis das große Banner endlich am Ende der langen Menschenkette angekommen war und ihr übergeben wurde. „Vielen Dank an alle, die es so wunderbar vorbereitet haben. Die ganze Schule hat mitgemacht, wir sind stolz auf Euch“, sagte Schulleiter Bruno von Berg bei der Übergabe. Die Schüler und Lehrer des Albert-Einstein-Gymnasiums haben am Freitag mit dieser Aktion ein Zeichen für den Frieden gesetzt. Hintergrund ist der Jahrestag des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, der in der Nacht auf den 24. Februar 2022 begonnen hatte und heute immer noch andauert. Viele Ukrainer sind wegen des Krieges nach Deutschland geflüchtet.