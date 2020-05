Initiative an Kaarster Schulen : Kinder schreiben rührenden Brief an Lesepartner

Kinder schreiben rührenden Brief an Lesepartner

Kaarst Die Corona-Krise zwingt auch die Kaarster Lesepartner in die Knie. Weil die meisten Freiwilligen Lesepartner zur Risikogruppe zählen, kann das Angebot für die Grundschulen und die beiden Förderschulen derzeit nicht weitergeführt werden.

Dass die Kinder ihre Lesepaten vermissen, haben sie in einem Brief deutlich gemacht. „Das ist sehr rührend und ein Zeichen der Anerkennung seitens der Kinder und der Schulen“, sagt Wilsch. Die Kinder bezeichnen die gemeinsame Zeit des Bücherlesens in dem Brief als „etwas Besonderes“. Sie hoffen, mit ihren Lesepartnern bald wieder „schöne Momente verbringen“ zu können. Diese Hoffnung beruht auf Gegenseitigkeit.