Realschule in Kaarst Schüler klagt über kaputtes Dach

Vincent Rosenkranz, der sich bereits in der Oktober-Sitzung des Jugendparlaments über den Außenbereich der Realschule beschwert hatte, machte noch einmal auf die Situation aufmerksam. „Wir haben drei Schulhöfe. Auf dem größten Schulhof ist ein Dach zur Hälfte abgebaut worden, die andere Hälfte ist undicht. Wenn Schüler sich dort unterstellen, werden sie nass und müssen nach Hause gehen, weil sie nass geworden sind“, beschrieb Rosenkranz die aktuelle Situation. Das führe dazu, dass einige Schüler krank werden und dadurch nicht am Unterricht teilnehmen können. „Ich finde es schade, dass es so lange ignoriert wurde in der Stadt. Es ist ein Thema, das schon seit Jahren da ist“, so Rosenkranz. Fast alle Fraktionen klopften nach diesen Aussagen zustimmend auf den Tisch. „Wir lassen Dir eine Antwort zukommen. Wir schicken die Gebäudewirtschaft zu Euch in den Ausschuss, damit sie darüber berichten können“, antwortete Bürgermeisterin Ursula Baum.