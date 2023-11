Sitzung des Kaarster Jugendparlaments Dachsanierung an Realschule wohl erst 2024

In der jüngsten Sitzung des Jugendparlaments waren deutlich mehr junge Menschen als sonst üblich: Das lag an den Schülerinnen und Schülern, die gerade ein Schülerpraktikum absolvieren. Sophie Franke, die die Sitzung des Jugendparlaments leitete, erklärte den Gästen: „Wir sind ein ganz normales Gremium wie der Stadtrat.“ Und so wie der Stadtrat seine Ausschüsse hat, hat das Jugendparlament Arbeitsgruppen gebildet. Der Arbeitskreis Technik hat festgestellt, dass Wlan an Schulen oft nicht einsatzbereit ist. Die Schülerinnen und Schüler dürften nicht mehr eingeloggt werden. Sie wollen aber Wlan nutzen. Der Arbeitskreis Innenstadt hatte sich erst letzte Woche getroffen. Anträge sind als Folge des Treffens nicht formuliert worden.