Gymnasium in Vorst GBG-Schüler positionieren sich gegen Rassismus

„Eigentlich muss das jeder mal gesehen haben“, sagte ein Schüler beim Verlassen der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Kamp Vught in den Niederlanden. Dass der Besuch historischer Orte Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, Geschichte hautnah zu erleben und einen tieferen Einblick in geschichtliche Ereignisse und Orte zu gewinnen, ist nichts Neues. Angesichts gestiegener antisemitischer Vorfälle fordert nun auch die Politik vermehrt Besuche von ehemaligen Konzentrationslagern durch Lerngruppen. Etwa 70 Schülerinnen und Schüler des GBG besuchten daher die Gedenkstätte im rund 135 Kilometer entfernten Vught bei s’Hertogenbosch. Das Lager diente während des Zweiten Weltkrieges zwischen 1943 und 1945 als eines von fünf deutschen Konzentrationslagern in den besetzten Niederlanden. Insgesamt inhaftieren die Nationalsozialisten dort über 30.000 Menschen, die meisten wurden ermordet. Bevor die Schüler in kleinen Gruppen eine Führung durch das ehemalige Konzentrationslager erhielten und sich die aus der NS-Zeit erhaltenen sowie die zu Gedenkzwecken wieder hergerichteten Baracken anschauen durften, erkundeten sie im Rahmen einer etwa zweieinhalb Kilometer langen Wanderung die von den Nationalsozialisten errichtete Hinrichtungsstätte. Die eindrucksvollen und teils sehr emotionalen Erlebnisse ließen die Schüler erkennen, wie bedeutend es ist, die Geschichte durch Erinnern lebendig zu halten.